Українські банки починають відкривати закриті на карантин відділення з 12 травня

Відділення українських банків, які були закриті на карантин, відновлять роботу вже з 12 травня. При цьому всередині фінустанов повинні будуть дотримуватися санітарні норми.

Таку заяву опублікувала прес-служби банків.

Станом на п’ятницю, 8 травня, ПУМБ відкрив 13 своїх відділень, а вже у вівторок, 12 травня, відновлять роботу всі пункти швидкого кредитування і ще 20 філій банку. При цьому у всіх відділеннях ПУМБ залишиться санітарний контроль, який передбачає дезінсекцію, провітрювання і масковий режим усередині приміщення.

Керівництво Таскомбанку також прийняло рішення відкрити 23 відділення у вівторок. Вони будуть працювати в будні дні з 09:30 до 18:00. Каса в відділеннях буде відкрита до 17:30.

Укрексімбанк з 12 травня відновить роботу всіх закритих на період карантину відділень із збереженням перерв на дезінсекцію та вимогою дотримуватись маскового режиму.

Креді Агріколь банк з 12 травня планує відновити роботу 14 відділень з графіком роботи з 9:00 до 17:00 та перервою на санітарний годину.

З 12 травня Правекс банк переведе відділення на п’ятиденний режим роботи за графіком з 10:00 до 17:00 з перервою на санчас, а Райффайзен Банк Аваль поверне на п’ятиденку всі районні відділення із збереженням скороченого графіка (з 9:00 до 15:00), санчасом і обов’язковим попереднім записом.

Кредобанк відновив роботу двох відділень у Львові, які будуть працювати за скороченим графіком з 10:00 до 16:30, банк Південний відкрив два оновлених відділення у Харкові та Запоріжжі з годинами роботи з 9:30 до 17:00.

Банк «Кредит Дніпро» відкрив чотири відділення з 21 закритих і ввів у них загальний графік роботи відділень (з 10:00 до 17:00, каси — з 10:00 до 16:00). Робота інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) як і раніше припинена.

Радабанк повернув одне відділення у Львові до звичайного режиму роботи – з 9:00 до 18:00 з санперерывом з 12:30 до 13:30.

Нагадаємо, що з 11 травня в Україні розпочинається перший етап ослаблення карантину. Про те, що відкриється вже з понеділка «Країна» писала в окремому матеріалі.