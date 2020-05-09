«Мультик» поки не у справ — всі завмерли в Миколаївській області назрівають великі кримінальні розборки

В Миколаєві активно тривають баталії навколо кримінального авторитета Михайла Титова. Місцева братва досі точно не знає чи «Мультик» і надалі таким грізним авторитетом – чи потрібно вже зараз займатися переділом кримінального впливу в регіоні.

Останні новини про стан здоров’я Титова були озвучені ще 29 квітня. Тоді головний лікар лікарні Олександр Дем’янов повідомив: «Ми робимо обережні прогнози щодо його подальшого стану. Але скажу, що загроза життю минула. Поранення було, дійсно, дуже важким, було проведено кілька оперативних втручань. Пацієнт продовжує перебувати у відділенні реанімації – триває стабілізація стану».

Загалом нічого конкретного, крім ще більше питань, які раз тим більше бентежать місцевих «молодиків». Багатьох цікавить питання, як себе почуває Михайло Титов «мультик», як пройшла операція, де в даний момент знаходиться даний персонаж. Така значуща фігура в МИКОЛАЇВСЬКІЙ обл., а навколо тиша, чому інформація про нього за сімома печатками?! Це пов’язано з тим: чи бояться сказати що він вже просто «овоч», чи комусь це потрібно і вигідно…

Той який наводив жах на підприємців, фермерів — реальне рослина. Коли його привезли з кульовим пораненням в ЛШМД, то відразу колись «хорти» попросили у МВС допомоги не знімати охорону, ну так це добре, а ось за рахунок братви у володіннях Дем’яна вночі світло як вдень, встановили потужні прожектори — щоб засліпити снайперів, чуш, відразу видно, що ця юрба безграмотна, при бажанні можна і там дістати і чимось більш могутнім, але там багато простого люду якого шкода на відміну від деяких. Лікарі бояться сказати щось, їх просто залякали, тому що самі бояться якщо в місті дізнаються, що Міша якщо і буде жити мовчки, й прикутий до ліжка…

І тоді до кожного з його «шакалів», так саме так, тому що вони сильні лише в зграї, прийдуть вночі додому і спитають за Все. Цього вони бояться найбільше, а особливо боїться Круглов, Чайка, Пеліпас і ручні депутати…

З цього випливає наступне: якщо Тітов найближчим часом не надасть інформації про себе — то Миколаївську область чекають великі кримінальні розборки…

Нагадаємо, що замах на бізнесмена сталося вдень 6 квітня на пр. Центральному, біля офісного центру «Техноконтракт». Стрілець зробив постріл бізнесменові в область голови. Не чекаючи «швидкої допомоги», Тітова на власному авто Volkswagen Touareg відвезли в ЛІКАРНЮ охоронці. Куля потрапила Титову в шию, біля вуха, відрикошетила від хребта і розтрощила частина нижньої щелепи. Поранення призвело до великої крововтрати та струсу спинного мозку.

Пізніше правоохоронці виявили зброю, з якої було скоєно замах, — на технічному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Севастопольської, 47 був знайдений мисливський карабін «Сайга» калібру 7,62, споряджений магазином, і гільза.