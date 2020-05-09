Спиридонов – про напад узбеків: Роботи у мігрантів немає, а їсти хочеться

Чемпіон Європи з волейболу Олексій Спиридонов прокоментував «Советскому спорту» неприємний інцидент, про який він раніше написав у соцмережах.
Вдень 7 травня 31-річний волейболіст «Уралу» написав у твіттері: «Будьте акуратніше! Зараз вийшов з банку, два узбека, один отримав ляща, другий за ніж, ледве відбився, живий зразок! Бережіть себе». Ми звернулися до чемпіону Європи 2013 року за коментарями.
– Можете детальніше описати події?
– Так я начебто все розповів. Ходив у банк знімати гроші. Вийшов зі ста тисячами в кишені. На мене напав узбек з ножем.
– Ви писали, що їх було двоє.
– Другий відразу ляща отримав від мене.
– Вони вас чекали, чи це спонтанно вийшло?
– Чекали, звичайно. Тому що, коли я заходив у банк, вони вже стояли на вході.
– У поліцію звернулися з цього приводу?
– Ні, звичайно. Навіщо?
– Це збройний напад.
– Я живий – здоровий, і слава богу.
– Як вважаєте, зараз на вулиці стало небезпечніше?
– Безумовно. Тому я і написав свій пост, щоб люди були акуратніше. Стає страшно жити. Тим більше, якщо брати мігрантів. Роботи у них немає, додому не пускають – ні міжнародного сполучення, а їсти хочеться… Зараз у людей в країні почнеться страх, якщо карантин ще продовжать.
– Треба його знімати?
– Його взагалі не потрібно було вводити. Все одно кожен день хворіє все більше і більше людей. Не знаю, коли його знімуть.