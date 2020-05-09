Академик назвал лучшие способы восстановления легких после коронавируса

Академик Константин Лядов назвал дыхательные упражнения одним из лучших способов восстановления легких человека после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Как сообщает MedikForum.ru, академик Лядов рассказал в интервью о том, что коронавирус может вызывать долгосрочные негативные последствия, и даже после полного излечения у пациентов могут наблюдаться нарушения в работе легких. Ученый назвал лучшие способы восстановления легких после COVID-19. Один из них – выполнение дыхательных упражнений.

По словам Лядова, коронавирусная инфекция способствует пневмонии, ведущей к увеличению плотности легочной ткани. Чтобы помочь органу восстановиться, нужно организовать правильный двигательно-дыхательный режим. Крайне эффективную гимнастику, содействующую восстановлению легких после коронавируса, разработали китайские медиками, ее суть заключается в мышечном растяжении.

«Они подобрали упражнения, позволяющие включить дополнительную дыхательную мускулатуру, увеличить объем грудной клетки. Вдох делается носом, медленный выдох – ртом. И они помогают!», — заметил академик.

Лядов прокомментировал другой способ помочь легким при коронавирусе – укладывание на живот. Считается, что это раскрывает задние пространства легких, помогает задействовать дополнительные объемы легочной ткани. Ученый заметил, что данный метод может работать в случаях классической пневмонии, однако при заражении коронавирусом легочная ткань уплотняется, поэтому поза на животе может лишь осложнить состояние пациента.

: Новости Ю