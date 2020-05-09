Моз планує масово тестувати правоохоронців на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я введе тестування на коронавірус співробітників Національної поліції і Національної гвардії України. Про це повідомив глава відомства Максим Степанов під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттой Сильвандер, передає прес-служба Моз.

Безпека та здоров’я українців — наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми введемо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Зараз Моз визначає, яка кількість співробітників Національної поліції і Національної гвардії необхідно тестувати», — сказав він.

Відзначається, що сторони також обговорили питання імунізації, а також строки повернення до нової нормального життя на основі регулярної програми вакцинації в контексті захисту від епідемій.