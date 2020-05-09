У Барселоні вперше з початку епідемії COVID-19 відкрили пляжі

Влада Барселони дозволили займатися спортом на громадських пляжах, закритих у середині березня через поширення коронавирусной інфекції.

Як повідомляє AFP, пляжі відкриті для тренувань тільки з 6 до 10 ранку.

Вранці 8 травня на пляжах помітили десятки людей, які плавали, бігали підтюпцем, займалися серфінгом. «Це свобода. Прийти на море і поплавати — для мене це ідеально», — сказала Reuters плавчиха Березня Торрентс.

При цьому на пляжі були люди, які порушували правила, наприклад, один молодий чоловік медитував. Коли на місце прибули поліцейські, люди, що не займалися спортом, покинули пляж.

Після пом’якшення обмежувальних заходів пляжі для занять спортом, зокрема, відкрили іспанські міста Сан-Себастьян і Валенсія.