Венедиктова озвучила чотири версії вибухів на військових складах у Балаклії

Офіс генерального прокурора розглядає чотири версії вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році.

Про це в п’ятницю, 8 травня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Вона зазначила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії долучать до матеріалів виробництва, щоб ретельно вивчити всі документи.

Версії, які розглядає Офіс генпрокурора: