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Венедиктова озвучила чотири версії вибухів на військових складах у Балаклії

09.05.2020

Офіс генерального прокурора розглядає чотири версії вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році.

Про це в п’ятницю, 8 травня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Вона зазначила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії долучать до матеріалів виробництва, щоб ретельно вивчити всі документи.

Версії, які розглядає Офіс генпрокурора:

  • Причетність до скоєння злочину військових посадових осіб для приховання недостачі;

  • Недбале ставлення військових посадових осіб до обов’язків;

  • Пожежа боєприпасів сталася через самозаймання або інших природних факторів;

  • Вчинення диверсії з можливим використанням безпілотника.

 

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