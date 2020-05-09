Венедиктова озвучила чотири версії вибухів на військових складах у Балаклії

Офіс генерального прокурора розглядає чотири версії вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році.
Про це в п’ятницю, 8 травня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.
Вона зазначила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії долучать до матеріалів виробництва, щоб ретельно вивчити всі документи.
Версії, які розглядає Офіс генпрокурора:
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Причетність до скоєння злочину військових посадових осіб для приховання недостачі;
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Недбале ставлення військових посадових осіб до обов’язків;
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Пожежа боєприпасів сталася через самозаймання або інших природних факторів;
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Вчинення диверсії з можливим використанням безпілотника.