У Черкасах врятували двох рибалок, які через негоду не могли потрапити на берег

У Черкасах врятували двох рибалок, які з-за шторму висадилися на мовляв біля маяка, в 300 метрах від берега. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

«Сьогодні в 6:50 в оперативно-координаційний центр Управління надійшло звернення про допомогу. Молодий чоловік, набравши «101» повідомив, що незважаючи на застереження про негоду, він разом з товаришем вийшли на човні на риболовлю. Але потрапивши у шторм, не змогли самостійно повернутися до берега. Рятуючись від великих хвиль, двоє хлопців 19 і 20 років висадилися на мовляв біля маяка, в 300 метрах від берега», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для порятунку рибалок на місце події, навпроти входу в акваторії річкового порту, було направлено відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.

«Евакуація постраждалих фахівцями ДСНС на рятувальному човні тривала годину. Зробивши дві ходки, в 8:40 рибалок доставили до берега», — наголошується в повідомленні.