Аналітик: Вартість биткоина буде і далі зростати

Вартість биткоина, найпопулярнішою кріптовалюти, продовжить підвищуватися, але така динаміка буде супроводжуватися значною волатильністю. Таку думку висловив «Росбалту» керівник відділу аналізу даних CEX.IO Broker Юрій Мазур.

Раніше в ході ранкових торгів ціна биткоина вперше з 19 лютого 2020 року перевищила психологічну позначку в $10 тис.

Причому, нагадує експерт, 8 травня вартість цієї кріптовалюти «переступила позначку в $9800».

Як вважає Мазур, ціна биткоина «буде продовжувати рости, принаймні до проведення халвинга (періодичного зменшення вдвічі розміру винагороди за майнінг — ред.), при цьому буде супроводжуватися значною волатильністю». «На це вказують кілька факторів. По-перше, збільшення кількості пошукових запитів у Google, пов’язаних з биткоином і халвингом, сприятиме зростанню ціни монети. Така кореляція не раз простежувалася на ринку», — говориться в огляді аналітика.

Крім того, зазначає він, «до биткоину проявляють інтерес інституційні інвестори». «Так, обсяг торгів биткоин-ф’ючерсами на СМЕ (Чиказької товарної біржі) досяг свого історичного максимуму в 399 млн доларів», — підкреслює експерт.

Таким чином, прогнозує він, ціна биткоина зросте. «Наприклад, після проведення першого халвинга у 2012 році його вартість зросла з $10 до $1000, а в другій халвинг — з $700 до $20 000. Я не готовий стверджувати, що в цьому році ми побачимо показники вище $15 000, але те, що монета має всі передумови для зміцнення, не викликає сумніву», — підсумовує Мазур.