Як гени неандертальців впливають на сучасну людину

Схрещування між Homo sapiens і Homo neanderthalensis, яке проводилося на певному етапі людської еволюції, призвело до появи генів неандертальців в геномі сучасної людини. Як ці гени впливають на наше життя? Відповісти на це запитання вирішили вчені з Німеччини і Ісландії.

Деякі вчені вважають, що неандертальські гени є винуватцями депресії, цукрового діабету, алергії, тяги до таких шкідливих речовин, як нікотин, алкоголь тощо. Хтось впевнений, що гени неандертальців визначають форму черепа, колір волосся і очей, а також деякі інші особливості зовнішності.

Для того, щоб підтвердити або спростувати відповідні гіпотези, автори нового проєкту вирішили проаналізувати геноми 27 тисяч жителів Ісландії на предмет неандертальських генів, а потім пошукати кореляції між генетичними слідами Homo neanderthalensis і різними ознаками. У результаті з’ясувалося, що гени неандертальців дійсно можуть визначати деякі особливості, але в набагато меншому сенсі, ніж гени Homo sapiens.

«Гени, що дісталися нам у спадок від неандертальців, практично не впливають на ймовірність депресивних розладів і аутоімунних хвороб. Не впливають вони і на колір волосся або очей. З веснянками теж немає зв’язку. Але деякий вплив все таки є.

Наприклад, стародавня ДНК може сприяти більш швидкому утворенню тромбів у крові. Плюс, гени неандертальців знижують ймовірність розвитку раку передміхурової залози у чоловіків, а також забезпечують більш низький ріст у чоловіків і жінок», — відзначають вчені.

Як уже повідомляв “Урядовий кур’єр”, неандертальців, які прийшли з Європи, знайшли в алтайській печері. Там археологи знайшли рештки 74 неандертальців і майже 90 тисяч кам’яних неандертальських знарядь праці та інші рідкісні артефакти.