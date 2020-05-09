В системі цифрових пропусків у Москві знову стався збій

Система електронних перепусток в Москві знову дала збій. Жителі столиці повідомляють, що їх робочі цифрові пропуску були анульовані через неправильно зазначених ІПН та паспортних даних, або із-за відсутності інформації як про працівника конкретної організації.

«Пропуск анулювали, так як нібито у них немає даних, що я працюю в організації, форми для відправки доказів теж немає. Той факт, що я взагалі власник фірми, їм *** (без різниці — прим. ред.)», — обурився користувач Serg Serg у своєму акаунті в Twitter. Користувач під ніком Denis Cheremisov повідомив , що його робочий пропуск також анульований. Причому він звертає увагу на те, що номер анульованого пропуску не збігається з номером пропуску, отриманого ним раніше.

«А ось тепер стало страшно — раптово скасували цифровий пропуск (був до 11[травня]), типу неправильні паспортні дані. Слоупоки, я ним вже тиждень користуюся! Але причина явно надумана», — сказав @Russiangambler. На анулювання пропуску поскаржився і Павло Воробйов: «Я працюю в рамках виконання держконтрактів! Беру участь у будівництві медцентрів Міноборони та інших коронообъектов», — додає користувач.

«Другий раз мені анулюють пропуск без всяких підстав, хоча моя організація „Росбанк“ продовжує працювати, і його діяльність не припиняється. @MosSobyanin, навіщо так знущатися над москвичами?» — написав мешканець столиці Олександр Миронов.

Користувач під ніком @pure_morning8 повідомила, що із-за збою в роботі пропусків співробітники метрополітену пропускають пасажирів без оплати проїзду: «Як не витрачати гроші в період пандемії на транспорт? Дуже просто! Ви отримуєте пропуск, прив’язуєте перепустку до „Трійці“, з незрозумілої причини вам блокують пропуск, і всі співробітники метро не мають уявлення, в чому проблема, просто пропускають по-своєму».

Отримати коментар у оператора за телефоном гарячої лінії, вказаному на сайті мерії Москви, не вдалося — більше півгодини жоден з операторів не брав трубку. При цьому зазначимо, що мер Москви Сергій Собянін напередодні повідомляв, що «цифрові пропуску для поїздок на роботу, строк дії яких закінчувався 11 травня, продовжать діяти до 31 травня включно». «Додатково надавати паспортні дані, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та інші відомості не потрібно. Виняток зроблено тільки для тих випадків, коли такі дані змінилися і потребують оновлення», — запевнив глава міста.