Самые необычные профессии в мире (фото)

Есть много разных профессий, о которых мы с вами даже не догадывались. Да, конечно, они не такие популярные и не столь высокооплачиваемые, но по «необычности» и странному подходу находятся впереди планеты всей. Что же это за профессии?

1.

Работа на острове Гамильтон

В 2009 году британец Бен Саутхолл выиграл конкурс на лучшую вакансию в мире. За 150 тысяч долларов ему предложили пожить на шикарной вилле на острове и присматривать за кораллами, кормить черепах и каждый день вести видеодневник и фотоотчеты.

2.

Переворачиватель пингвинов

На эту тему шутил Михаил Задорнов, но профессия реально существует. Здесь нужно заботиться о пингвинах, которые падают из-за мощной звуковой волны от самолетов или попросту потому, что засматриваются на летательные аппараты. Увы, сами подняться они уже не смогут, поэтому необходимо поднять их.

3.

Авиационный орнитолог

Птицы представляют опасность для самолетов, поэтому в аэропортах есть отряд авиационных орнитологов. Они изучают движения птичьих стай и принимают меры, чтобы они улетели подальше. Чаще всего спокойствие аэропортов охраняют хищные птицы типа ястребов, соколов и коршунов.

4.

Испытатель парашютов

Многие думают, что это слишком опасная работа, поэтому не стоит даже браться за нее. Но статистка показала, что шансов погибнуть у испытателя столько же, сколько у летчика или каскадера.

5.

Нюхатель яиц

В самых дорогих кондитерских есть специальный человек, которому положено нюхать яйца на предмет того, пригодны ли они для приготовления или нет. Это важно, так как тухлое яйцо может испортить репутацию заведения.

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