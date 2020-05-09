В Оренбурзькій області заарештований священик у справі про розбещення дітей

В Оренбурзькій області за рішенням суду заарештований на два місяці ієромонаха Климент (Корабльов) у справі про сексуальні домагання щодо дітей. Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на помічника керівника регіонального СК Анжеліку Линькову.

За версією слідства, священик скоїв ряд злочинів сексуального характеру відносно трьох неповнолітніх. Ієромонах свою провину не визнає, він відмовився від дачі показань.

На сайті Бузулукской єпархії опубліковано заяву про те, що ієромонах Климент з 2 травня заборонений у священнослужінні «на час ведення слідства і повного з’ясування обставин події».

У 2019 році в Оренбурзькій області було порушено кримінальну справу стосовно настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя Миколи Стремского, якого звинувачують у розбещенні дітей. За даними слідства, батюшка «неодноразово здійснював стосовно шести опікуваних і удочеріння неповнолітніх розпусні дії», а також вчинив зґвалтування однієї дитини.

Були заарештовані дочка священика і її чоловік, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі неповнолітніх. У 2020 році дочки представника РПЦ замінили ув’язнення під вартою на заборону певних дій.

Миколі Стремскому пред’явлені звинувачення за частиною 3 статті 135 КК РФ«Розпусні дії»), пункту «б» частини 4 статті 131 КК РФ («Згвалтування») і статтею 156 КК РФ («Невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього»). Стремський не визнає провини. Він вважає, що діти вигадали свої свідчення. Усього в родині священика виховуються 70 дітей. Після арешту Стремского позбавили опікунства.