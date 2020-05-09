Експерт розповів, як можуть нашкодити здоров’ю медичні маски

Медичні маски можуть нашкодити здоров’ю несподіваним чином – якщо будуть неправильно утилізовані. Про це розповів виконавчий директор громадської організації «Зелений патруль» Андрій Нагібін.Експерт розповів про те, як можуть нашкодити здоров’ю людей медичні маски. За словами Нагібіна, такі маски, які використовуються хворими людьми, котрі знаходяться на домашньому карантині, відправляються, як правило, просто у відро для сміття. Подібна утилізація далеко не безпечна, підкреслив він.

Експерт констатує: маска захищає людину, тільки якщо вона правильно використовується, змінюється кожні 2-3 години. Але просто викинута в загальне сміття, вона може виявитися справжнім розсадником інфекції.

Нагібін уточнив, що хворі повинні особливим чином позбавлятися від використовуваних засобів гігієни та захисту – не тільки масок, але також гумових рукавичок, вушних паличок, фольги від таблеток та інших. Все це повинно складатися в окремий пакет.

Еколог додав, що неправильна утилізація використаних медичних масок і засобів захисту може шкодити здоров’ю великої кількості людей – наприклад, працівників сміттєпереробних підприємств. Він заявив, що “зібране треба не захоронювати на сміттєвих полігонах, а знищувати”.