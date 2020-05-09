Воробйов і Мединський відкрили новий музей «Зоя» у Петрищеве

В селі Петрищево Рузського району урочисто відкрили новий музейний комплекс “Зоя”, присвячений Зої Космодем’янській. У церемонії взяли участь губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов і помічник президента Володимир Мединський.

Губернатор назвав Космодем’янську “великої жінкою, на прикладі якої ми всі виховувалися”.

Експозиція розгорнулася в семи залах, в музеї представлені особисті речі Зої і її брата – Героя Радянського Союзу Олександра Космодемьянского, фотоматеріали, макет партизанської землянки з особистими речами і зброєю бійців, експонати, що розповідають про розвідувальних операціях Зої і останній день її життя.

Будувати новий музей почали в травні 2019 року, оскільки старий комплекс потребував реновації.