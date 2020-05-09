Эксперт предупредил о «карантинной» афере с продажей авто

Будьте осторожны

Эксперты советуют во время карантина подержанные автомобили не покупать, поскольку сейчас на рынке активизировались мошенники.

Как пишет издание «Авто 24», об этом рассказал генеральный директор «Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров» Олег Назаренко.

По словам эксперта, мошенники действуют следующим образом. Они предлагают очень привлекательные цены на автомобили. Мошенники говорят, что дадут покупателю у нотариуса генеральную доверенность на автомобиль, а продажа осуществляется по обычному договору купли-продажи.

Это должно насторожить покупателя. Сейчас на период карантина сервисные регистрационные центры не работают и проверить «чистоту» автомобиля возможности нет. А между тем, он может быть в розыске, или с «перебитыми» номерами кузова и двигателя, или у него подделаны документы. Эксперт поясняет, что нотариус никогда не сделает полной проверки автомобиля по всем базам, а также не сможет сделать экспертизу номеров кузова и двигателя.

Поэтому от покупки такого автомобиля лучше отказаться и потерпеть до окончания карантина и провести сделку в сервисном центре.

Как ранее сообщалось, после карантина в Украину могут хлынуть дешевые авто из Европы. Дело в том, что Евросоюз рассматривает возможность утилизации старых автомобилей у населения, чтобы граждане покупали новые.

Одним из вариантов утилизации подержанных автомобилей может стать их продажа по дешевке в Украину.