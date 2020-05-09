Медики уточнили ранній симптом коронавіруса: з’являється на третій день

Дослідники з американського університету встановили, що першим симптомом COVID-19 є втрата нюху – проявляється він зазвичай вже на 3-4 день хвороби.

Як повідомляє EurekAlert, вчені з Університету Цинциннаті, що в штаті Огайо, США, опитали 103 пацієнтів з COVID-19. У всіх їх дізналися черговість появи симптомів.

Як виявилося, у 61% опитаних першим симптомом була саме втрата нюху, яка давала про себе знати на 3-4 день захворювання. За словами провідного дослідника Ахмала Седагата, поява цього симптому було безпосередньо пов’язано з подальшим розвитком хвороби – мовляв, чим сильніше він себе проявляв, тим важче було подальше стан пацієнтів.

«У випадках, коли втрата нюху була сильною, то пацієнти повідомляли про погіршення задишки і більш сильною лихоманці», – заявив він.

Це відкриття досить важливе і дозволить більш ефективно лікувати пацієнтів. Справа в тому, що експериментальний препарат ремдисивир найкраще проявляє себе на початкових стадіях хвороби, а саме про це говорить втрата нюху.

«Історично противірусні препарати діяли краще всього, коли їх давали на ранніх стадіях вірусної інфекції. Передбачається, що те ж саме відноситься і до ремдесивиру», – говорить Седагат.

Крім того, дослідження показало, що втрата нюху найчастіше спостерігалася у молодих пацієнтів та жінок, а ще у 50% опитаних спостерігався нежить, який раніше не вважався симптомом COVID-19.