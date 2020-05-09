Повернувся з «коронавирусного пекла» в Італії лікар обурився карантином в Україні

В Україні були встановлені занадто «лояльні» умови карантину в порівнянні з Італією, яка стала першим епіцентром коронавіруса в Європі.

Про це ввечері в п’ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок «Свобода слова Савіка Шустера» розповів лікар-хірург Юрій Сак, якому довелося допомагати італійським колегам і набиратися досвіду боротьби з COVID-19.

Він розповів, що в Римі, де він працював, дороги були майже порожні і люди насправді сиділи по домівках, тоді як в Україні була зовсім інша картина.

«Прилетівши до робочого місця ми майже чотири години рухалися по автобанах Італії. За чотири години побачили лише десяток машин. Це дуже контрастує з тим, що ми побачили в Києві. Це дуже сильно впадає в очі. Це з приводу карантину і тих заходів, які приймала Італія і Україна. Про це потрібно говорити. Може вже не настільки актуально, але якщо порівняти з тим карантином, який ми бачили в Італії, то тут були дуже лояльні умови. А там були дуже жорсткі правила перебування на вулиці, в готелі. Те, що ми побачили зараз в Україні… Супермаркети працюють, люди вільно переміщаються… » – розповів лікар.

Сак висловив стурбованість, що пом’якшення карантину в Україні може привести до безлічі нових випадків зараження і летальних наслідків.