Число померлих від COVID-19 в Італії перевищила 30 тисяч

Число жертв коронавіруса в Італії перевищила 30 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я Італії.

За останню добу від COVID-19 померли 243 людини, а загальне число летальних результатів досягло 30 201.

Всього з початку пандемії число заражених в Італії досягло 217 185 осіб, з яких понад 99 тисяч вилікувалися. При цьому за останню добу одужали 2 747 осіб.

Лікування проходить 87 961 осіб, у тому числі понад 14,5 тисячі — в стаціонарі. У відділеннях інтенсивної терапії залишаються трохи більше тисячі пацієнтів.