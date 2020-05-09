«Я вам і так уже скидався на податки нормально»: чому бізнес обурений указом Собяніна про тестах на коронавірус

Сергій Собянін продовжив самоізоляцію і зобов’язав працюють в карантин компанії проводити регулярні тести на коронавірус для 10% співробітників. Бюджет оплачувати тести не буде, тому ініціатива мера обійдеться підприємцям в суму від кількох десятків тисяч до мільйонів рублів щомісяця

«Не хотілося говорити, але все-таки треба налаштовуватися на тривалий період, пов’язаний з поширенням епідемії. На жаль, така реальність», — заявив 7 травня мер Москви Сергій Собянін і продовжив режим самоізоляції до кінця травня.

В указі про продовження режиму самоізоляції, опублікованому на сайті мера, з’явився пункт, що зобов’язує московських роботодавців регулярно вибірково тестувати на коронавірус не менше 10% працівників. Документ викликав у підприємців багато питань: наприклад, в тексті указу безпосередньо не зазначається, які саме компанії підпадають під це правило, тільки ті, чия робота відновлюється у повному обсязі з 12 травня (виробництва і будівельні майданчики), або всі, в тому або іншому вигляді працюють в карантин (будь-які проекти, що забезпечують доставку своїх товарів або їх самовивіз і задіють співробітників в неудаленном режимі).

За словами партнера колегії адвокатів Pen & Paper Вадима Клювганта, «логіка документа і здоровий глузд говорять про те, що постанова стосується всіх компаній, яким не заборонено працювати в карантин. «Іншими словами, проводити тести для 10% співробітників потрібно буде всім, хто подає ознаки життя зараз. Указ не поширюється на тих, хто повністю закритий або перевів всіх співробітників на віддалений режим роботи», — уточнює юрист. При цьому формулювання постанови поширює його дію лише на тих співробітників, які оформлені у штаті компаній, — а значить, тисячі кур’єрів і таксистів, які працюють як самозайняті або за договорами ЦПХ і взаємодіючі з москвичами частіше решти персоналу, можуть не проходити тести, говорить Максиміліан Гришин, юрист міжнародної юридичної фірми «Ільяшев і партнери».

«Ці постанови пишуться на коліні людьми, які до юриспруденції мають опосередковане відношення»

Крім того, в документі згадується, що роботодавець в період самоізоляції не має права допускати до роботи працівників з хронічними захворюваннями. Але у медичній книжці, обов’язковою для допуску до роботи в ряді професій, інформація про таких захворюваннях не представлена. Роботодавець може нічого не знати про хвороби, якщо у співробітника не оформлена інвалідність. Постанова вимагає, щоб інформацію про своїх захворюваннях роботодавцю надавали співробітники — мабуть, під загрозою штрафів за статтею Кпап про недотримання вимог при НС. Але чи насправді застосовуватися санкції за невиконання цього припису, поки незрозуміло, говорить Гришин. «Не треба підходити до всім цим постановам як до нормальних нормативними актами — вони пишуться на коліні людьми, які до юриспруденції мають опосередковане відношення. Дуже низька кваліфікація авторів цих постанов», — вважає юрист.

Самим болючим моментом виявилося питання про те, хто повинен оплачувати тестування. За інформацією газети «Ведомости», держава не виділятиме коштів на закупівлю тестів, а перекладе цю відповідальність на самі компанії. Хоч «суми і невеликі», в умовах кризи вони забезпечують додаткове навантаження на і без того терпить збитки бізнес.

Forbes запитав у підприємців, що вони думають про нову ініціативу уряду і у скільки бізнесу обійдеться її реалізація.

«Надішліть нам тести і заплатите за це»

Іван Овчинников, засновник компанії з будівництва модульних будинків «Дубльдом»

Мені здається, це якась дурість. Хто буде тестувати? Де ці тести? Де гарантії того, що тести показують правильно? Я не бачу в цьому сенсу. Від усіх знайомих, які намагалися домогтися проведення тесту на коронавірус, я чую історії про дивну реакцію медиків: їх відмовляють цей тест робити, до них ніхто не приїжджає. Напевно, це пов’язано з тим, що система охорони здоров’я перевантажена і довантажувати її ще мільйонами людей, яким просто так, без симптомів, треба робити тести, — це дуже дивно.

Чесно скажу, я не знаю, скільки коштує це тестування і у скільки воно обійдеться нам. Але в будь-якому випадку, якщо мова йде про вибір між тим, щоб протестувати співробітників і працювати і не працювати зовсім, то з економічної точки зору вигідніше тестувати і працювати. Але робити це в наказовому порядку нерозумно — надішліть нам тести і заплатите за це.

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Є укази зверху, і є здоровий глузд. Роботодавець в першу чергу повинен думати головою і відповідати за своїх співробітників і здоров’я колективу. Є низка рекомендацій, які логічні, але просто для галочки когось посилати на платне тестування — дуже нерозумно.

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«Чергове маразматичне постанову»

Надія Пак, співзасновниця мережі кафе «Рецептор»

Тестувати 10% співробітників, на мій погляд, захід неадекватна. По-перше, чому 10%? Якщо тестувати, то всіх. До того ж тест не дає розуміння, хвора людина конкретно зараз. Але адже він може захворіти і бути носієм завтра, а робити їх щодня — вже зовсім за гранню.

Один тест коштує від 2000 рублів, це досить накладно. Це сама по собі дивна міра, яка виконується ще й за рахунок підприємця. У нас і так зараз немає ніякого доходу. Ми максимально скоротили всі кости, урізали і так все, що могли. Я не розумію, звідки брати гроші, щоб робити ці тести.

Ми запитуємо у хлопців кожен день, як співробітники почуваються, змірюємо температуру і дотримуємося всіх правил. Але як дізнатися, наприклад, про хронічних захворюваннях, я не знаю. Напевно, якщо людині потрібні гроші, він вийде і не скаже про свої протипоказання.

В цілому я хочу сказати, що це чергове маразматичне постанову, яка закручує гайки. Це не великі суми, але навіть якщо так, я все одно не розумію, чому ми повинні на це витрачатися. У всіх розвинених країнах тести надаються державою. Чому у нас ця обов’язок перекладається на підприємців, яких і так дуже непросто зараз?

«Я вам вже і так скидався на податки нормально»

Андрій Рогозін, виробник «розумних» столів Tabula Sense

Мені це все здається смішним. Особисто для мене це некритично, тому що штат невеликий, 20 співробітників — і умовно 2-3 людини я можу собі дозволити протестувати. Але мені здається, зараз просто ніде буде брати ці тести. Їх і так не вистачало на всіх, а зараз всі кинуться виконувати указ, і тестів на всіх точно не вистачить. З 12 травня мені, мабуть, доведеться відправляти двох співробітників тестувати — але знову ж таки, незрозуміло, куди їх надсилати, як потім звітувати про тестування? Нічого цього не прописано.

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В плані вартості я не сильно переживаю. Навіть якщо тест буде коштувати 5000 рублів, я зможу собі це дозволити.

Мені це нагадує ситуацію з «Діамантової руки» про лотерейні квитки: «Не будете брати — відключимо газ». В уряду така ж логіка. Чому 10% — незрозуміло. Хочете тестувати — ласка, приїжджайте тестувати, я вам вже скидався на податки нормально.

Щодо хронічних захворювань, знову ж таки, я в легкій ситуації — у мене молодий колектив, ні співробітників старше 40 років у команді, все начебто здорові. Як потрібно визначати людей з хронічними захворюваннями, як має виконуватися ця вимога — поняття не маю, поки не думали над цим. Вирішую інші поточні завдання.

«Ми і так робимо все за свій рахунок»

Микита Поліщук, співзасновник мережі кафе «Груша»

Для нас цей захід виглядає дивно. Я не дуже розумію техніку її виконання і точно не розумію, навіщо тестувати 10% співробітників. Якщо тестувати, то всіх. Вартість одного тесту — близько 2500 рублів, тобто загальна сума одного тестування для нас складе 25 000 рублів.

Ми хочемо, щоб до нас ставилися адекватно і не намагалися на нас тиснути невиконаними розпорядженнями. Ми і так робимо все за свій рахунок: підтримуємо персонал, платимо зарплати, шукаємо можливості не закритися і не залишити людей без роботи. Хочеться, щоб до нас ставилися з трохи більшим розумінням. Уряд має надати нам тести безкоштовно і більш повну інформацію про те, як вони будуть збиратися і перевірятися.

Що стосується недопуску працівників з хронічними захворюваннями, то наші співробітники часто проходять медобстеження, у нас дружний колектив, ми відкрито один з одним спілкуємося. Так що загалом і в цілому я знаю ситуацію в родині кожного співробітника.

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Головна прохання до законодавців — дайте, будь ласка, конкретну інструкцію з чітким роз’ясненням, що і для чого робиться. Наш структурований бізнес, нам дуже важливо, щоб все було розкладено по поличках.

«Тестування обійдеться в 1,5 млн рублів в місяць»

В’ячеслав Бочаров, засновник сервісу експрес-доставки «Самокат»

З квітня ми доповнили стандартні заходи (безконтактна доставка, маски та інші засоби захисту для кур’єрів) обов’язковим тестуванням співробітників наших складів в Москві і Санкт-Петербурзі. Ми самостійно знайшли підрядника для такого дослідження. Забір біоматеріалу проводиться медичним працівником і здійснюється з допомогою мобільно-виїзних бригад. А наші співробітники в режимі онлайн отримують результати тесту.

До роботи не допускаються працівники з ознаками простудних захворювань: кур’єри з легкими вадами повідомляють про самопочуття в робочих чатах, а при виході на роботу весь персонал складів вимірює температуру тіла.

«Я не розумію, звідки брати гроші, щоб робити ці тести»

Для всіх співробітників наших складів наявність медичної книжки — обов’язкова умова. При влаштуванні на роботу (і надалі один раз на рік) всі працівники проходять обстеження. За результатами обстеження ми отримуємо висновок про допуск конкретної людини до роботи. Інформацію про хронічних захворюваннях не отримуємо. Цілком імовірно, що в майбутньому при більш жорсткому регулюванні це може стати підставою для відмови в допуску особи до окремих видів діяльності. Але поки правок у ТК немає, ми не можемо вимагати розкриття цієї інформації від співробітників — хіба що вони розкажуть про це добровільно.

Знаю, що є регіони, де спостерігається дефіцит матеріалів для тіста. Але наш сервіс діє в Москві і Санкт-Петербурзі. І в цих містах у нас або нашого підрядника поки не виникало проблем з недоступністю тестів.

Роздрібна вартість тесту на COVID-19 в середньому по ринку складає 1250 рублів плюс плата за виїзд фахівця для забору біоматеріалу. Зараз ми витрачаємо близько 1600 рублів для тіста одного співробітника. Процедура повторюється кожні 10 днів.

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Всього в «Самокаті» на передовій зараз більше 3000 чоловік в обох містах присутності. Якщо відкинути кур’єрів, то в одній тільки Москві близько 300 співробітників складів (адміністратори, директори тощо). Це як раз близько 10%. Ось для тіста 300 чоловік в місяць потрібно виділити 1,5 млн рублів за умови вартості тесту 1600 рублів і повторенні його кожні 10 днів. Кур’єрів ми теж тестуємо, просто не з такою частотою і поступово. Нешвидкий процес. І тут немає різниці, в штаті людина чи ні. Всі рівні.

«Витрати на забезпечення всіх санітарних норм оцінюємо не менш, ніж у 10 млн рублів в місяць»

Даромир Обуханич, генеральний директор групи будівельних компаній МИЦ

На кожному будівельному майданчику буде організовано медичний пункт. Всі співробітники щодня проходитимуть через безконтактного замірювання температури і огляд медичним працівником на предмет симптомів ГРВІ. Особи з виявленими симптомами ГРВІ до роботи допущені не будуть. Лікарняні будуть оформлятися згідно з законодавством. Організований на будівництві медичний пункт буде укомплектований необхідним обладнанням, приладами, медикаментами, в тому числі і тестами по виявленню захворювання коронавирусной інфекцією. Тестування буде проводитися як особам з симптомами ГРВІ, так і в цілях профілактики інфекції для виявлення безсимптомних носіїв.

Щодня на майданчику знаходяться близько тисячі працівників. При встановленому мінімумі тестування ми оцінюємо витрати на забезпечення всіх санітарних норм не менш, ніж у 10 млн рублів в місяць при комплексній забудові.

«Коли ми будемо повертати співробітників в офіси — не ясно»

Георгій Лобушкин, представник агрегатора послуг таксі «Ситимобил»

Ми поки тільки розбираємося в указі. Якщо з оперативного, можу лише вказати на кілька моментів:

— водії не наші співробітники, тому якщо питання стосується їх, то його краще адресувати таксопаркам;

— співробітники штаб-квартири поки на удаленке, і коли ми будемо повертати їх назад — не ясно. Це точно станеться не раніше закінчення режиму самоізоляції в Москві. І це буде відбуватися поступово та з обов’язковим попереднім тестуванням на «корону».

«Якщо бізнес закошмарят перевірками, це буде обурливо»

Олександр Калінін, президент «Опори Росії»

Для підприємства ризик стати вогнищем інфекції набагато серйозніше, ніж збитки від проведення тестів за свій рахунок. Ми бачимо це на прикладі ситуації на великій будівництві в Мурманській області. Тому проведення тестів та дотримання санітарних норм — це, в першу чергу, в інтересах роботодавця.

Інша справа, що багато працюють за держконтрактами, у яких значиться фіксована ціна за послугу, яка не передбачає додаткові витрати на купівлю тестів. Ми вважаємо, що ці контракти повинні отримати право на додаткову коригування. Взагалі всі компанії, які працюють у обмежувальних умов, вправі ставити питання про додаткові преференції. Наприклад, просити зниження ставок податків на прибуток, земельного податків. Потрібно формувати єдину позицію через бізнес-об’єднання, і «Опора Росії» буде брати участь у цьому процесі. Це треба вирішити на рівні Думи і уряду.

«Дуже легко в такій ситуації розорити підприємства. Але треба пам’ятати, що ми в одному човні»

Наскільки великий виявиться фінансове навантаження на компанії із-за необхідності закуповувати тести, буде залежати від чисельності працівників. Чим більше працівників, тим вище навантаження. Крім тестів адже потрібно виконати й інші вимоги. Це все теж серйозні витрати.

Буде проблемою дістати тести, чесно сказати, не знаю. Якщо вводяться такі вимоги, повинна бути забезпечена можливість вільно купувати комплекти, або повинна діяти розподільна система на них.

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Як буде здійснюватися перевірка виконання нового припису, поки незрозуміло. Але ми сподіваємося, що органи контролю і нагляду будуть вести себе адекватно. Якщо зараз закошмарят бізнес перевірками з величезними штрафами за 300 000 рублів за дрібні порушення, це буде просто обурливо. Ми знаходимося в одному човні. Дуже легко в такій ситуації розорити підприємства, або зробити так, щоб вони закрилися.

З приводу хронічних захворювань — доведеться додатково кадровим службам створити окремий документ, що зобов’язує співробітників повідомляти про особливості здоров’я. Думаю, таке вже багато зробили. В принципі, це не новина: при стоматологічному лікуванні ви підтверджуєте, що у вас немає хронічних захворювань або алергії на щось. Це поширена практика. Але вона повинна бути чітко підтверджена відповідним документом.