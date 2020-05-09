Смертельно и красиво одновременно: украинцы сняли на видео уникальное природное явление (видео)

В Украине удалось снять на камеру опасный смерч.

В последние несколько дней погода в Украине довольно прохладная. Многие ждали, что с началом весны придет потепление, однако, все происходит переменно. Похолодания, приходящие в страну регулярно, принесли также и дожди с грозами. В некоторых регионах страны уже несколько дней подряд идут масштабные дожди, а на завтрашний день, например, в Киеве, объявили штормовое предупреждение с «желтым» уровнем опасности.

И вот стало известно о том, что довольно сильная непогода зафиксирована не только в столичном регионе, но и в Запорожской области. Так, местным жителям удалось заснять довольно пугающее, но в то же время красивое явление.

Сообщается, что жители Мелитопольского района Запорожской области пятого мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Видеоролик происшествия опубликовано в социальной сети, пишет портал «Корреспондент».

По полю пронесся огромной смерч. Воронка возникла в небе у села Степное накануне ливня с грозой. К счастью, смерч не причинил разрушений, а также удалось обойтись без жертв. Хотя данное явление является очень опасным, особенно, если подойти близко.

Стоит отметить, что Европа является вторым регионом земного шара, где возникают условия для формирования смерчей. Украина в том числе. А самое большое количество смерчей фиксируется в Соединенных Штатах Америки. Это происходит из-за климатических особенностей региона.