Українцям пояснили, від чого залежить розмір пенсії після індексації

У травні в Україні відбудеться індексація пенсій, проте багато жителів країни навіть при великому стажі отримають дуже маленькі доплати.

Причиною незначного збільшення пенсії після індексації є те, що основним показником при розрахунку розміру виплат є не стаж роботи, а рівень заробітної плати. Крім того, коефіцієнт трудового стажу знизили з 1,5 до 1%.

Розрахунок пенсій проводять таким чином: середню заробітну плату в Україні за останні 3 роки (повідомляє Пенсійний фонд) множать на співвідношення зарплати певної людини до середньої в країні і коефіцієнт стажу (1%).

При такій формулі у великої кількості пенсіонерів, які одержували низьку заробітну плату, пенсія не дотягує навіть до мінімальної в країні (1638 грн.). Проте держава робить доплату, що пенсія досягла «мінімалки».

У разі індексації надбавку не додають до 1638 грн., а до розміру пенсії, який був розрахований за формулою. Тому у багатьох українців після індексації пенсія практично не зміниться.

За словами Начальника головного управління ПФУ в Миколаївській області Олени Сичуговой, при стажі в кілька десятків років, але низькій зарплаті протягом останніх 3 років пенсія не буде високою.