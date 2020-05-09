Нехай хворіють: Комаровський виступив з радикальною пропозицією з карантину

Відомий український дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський запропонував поселити літніх людей у порожні готелі, а дітей відправити на навчання до школи і університети.

Про таку радикальну зміну умов карантину він говорив в інтерв’ю російському радіо «Эхо Москвы».

На думку медика, якщо розтягувати карантин на довгий час, то багато людей може померти не від коронавіруса, а від інших хвороб. До того ж із-за жорстких обмежень постраждає економіка.

«Я б негайно вигнав молодь у школи та університети — нехай вони хворіють, інакше їх батьки просто не в змозі будуть їх годувати. Це дуже скоро може статися», – сказав Коморовський.

Щоб убезпечити літніх родичів школярів і студентів, які важче переносять хворобу, Комаровський рекомендував відселити їх у готелі.

«Готелі стоять порожні – ізолюйте бабусь і дідусів, а дітей відправте в школу», – сказав педіатр.