Лікар розповіла, як лікують хворих коронавірусом плазмою і препаратами з ревматології

Російський медпрацівник розповіла про те, як в країні лікують хворих коронавірусом. Названий метод використовують не повсюдно, але з перемінним успіхом.

Про це лікар московської клінічної лікарні № 52 Олена Загребнева розповіла «МК».

«Я займаюся питання призначення таргетної і біологічної терапії пацієнтам з коронавирусной пневмонією. Пацієнти надходять у клініку в стані різного ступеня тяжкості, тактика їх лікування щодня обговорюється на консиліумах. Наше завдання — визначити, чи є показання до призначення таргетної або біологічної терапії. Лікуємо, спостерігаємо за станом пацієнтів у динаміці, ведемо аналітику», — розповіла вона, маючи на увазі під таргетної терапії деякі способи лікування раку.

Цей вид лікування допомагає знизити активність агресивної імунної системи, яка вбиває носія коронавіруса. Також у лікарні для лікування заражених коронавірусом використовують плазму вже перехворіли вірусом людей. Однак, так як це не завжди допомагає, підхід до лікування кожного пацієнта вибирається індивідуально. Загалом лікарня використовує комплексний підхід до лікування.

«Всі ці препарати прийшли до нас з ревматології і ми зараз їх успішно застосовуємо в лікуванні пацієнтів, у яких відбувається цитокіновий шторм», — додала вона.