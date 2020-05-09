Директору будинку престарілих у Зазим’ї оголосили про підозру після смерті трьох пенсіонерів від коронавіруса

Поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих з-за смерті від коронавіруса трьох пенсіонерів в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

«Розслідується кримінальне провадження по ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань, що спричинили загибель людей, жінці загрожує покарання до восьми років», — йдеться в повідомленні.

Директору оголошено про підозру у статті ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Згідно з повідомленням, в поліцію надійшло повідомлення від лікаря Броварської районної лікарні про те, що до них доставлений пенсіонер з підозрою на інфекційне захворювання з села Зазим’я.

Аби перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули співробітники Броварського відділу поліції.

Встановлено, що будинок функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм.

Його директор, фізична особа-підприємець, з початку карантинних заходів не забезпечила належний догляд, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не прийняла заходів щодо ізоляції хворих коронавірусом.

Слідчі поліції провели комплекс заходів і встановили, що жителі пансіонату, незважаючи на карантинні заходи, вільно пересуваються по території села без масок.

Також встановлено, що їх безперешкодно відвідували родичі, відвідувачі, один з яких і став джерелом коронавирусной інфекції.

В результаті таких карантинних порушень захворіли більше 10 пенсіонерів, троє з яких померли.