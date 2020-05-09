На Закарпатті правоохоронці розслідують різкий спалах СOVID-19 в школі-інтернаті

У Перечині Закарпатської області прокуратура зареєструвала виробництво за повідомленням ЗМІ про різкого спалаху СOVID-19 в школі-інтернаті.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.

Так, в рамках кримінального провадження правоохоронці встановлювати обставини різкого спалаху СOVID-19 у Перечинській школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

«… згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, за станом на 9:00 ранку 8 травня, у даному навчальному закладі коронавирусной інфекції діагностовано у 10 осіб, пов’язаних з цим закладом, четверо з яких є вихованцями школи. Діти у віці від 12 до 15 років перебувають під наглядом медиків обласної дитячої лікарні», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня правова кваліфікація в даному виробництві за ч. 1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.