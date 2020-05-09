Коронакризис перетворить новобудови в довгобуд

В регіонах більше половини квартир, куплених з котловану», можуть здати на півроку-рік пізніше строку. Програють усі — покупці, забудовники, бюджет.

За прогнозами експертів, коронакризис — найкращий час для купівлі власного житла: скоро почнуть падати ціни, так і іпотека подешевшає. Однак і ризики в такій ситуації теж великі, тому, приймаючи рішення, важливо зважити всі «за» і «проти».

Обмеження, введені на час епідемії, позначиться на термінах будівництва нового житла. У ряді регіонів можуть постраждати до 50% квартир у новобудовах, які планували здати вже в цьому і наступному роках, прогнозують в «Інституті економіки міста».

За даними на квітень 2020 року, в Росії 1,6 млн недобудованих квартир, які вже продані або продаються за договорами пайової участі (ДДУ). Більше 70% будівництв концентруються в регіональних центрах. При цьому в Москві, Петербурзі, Рязанської і Володимирської областях, Краснодарському краї та Республіці Башкортостан багатоквартирних будинків, які зараз будуються на гроші пайовиків, у три-чотири рази більше, ніж там ввели в 2019 році.

За даними Росстату, тільки в минулому році в споруджуваних будинках продали 43% квартир. Росіяни вже вклали в новобудови не менше 2 трлн рублів. Їх них, за даними Центробанку, більше 900 млрд рублів — позикові.

Для 86% новобудов планові терміни введення в експлуатацію — 2020-2022 років. Майже 40% нових будинків мають завершити вже до кінця поточного року. Тобто — готові багатоповерхівки будуть здаватися як раз в період очікуваного економічного спаду, викликаного коронакризисом, відзначають в ИЭГ.

У квітні, за даними опитування будівельних компаній, в цілому по країні на час епідемії тимчасово призупинили 44% будівництв. Обсяги потенційного недобудови ИЭГ оцінюють у 2,2 трлн рублів. За словами аналітиків, з-за введених обмежень 696 тисяч квартир можуть не здати вчасно. У ряді суб’єктів таких квартир у споруджуваних будинках — більше половини. У їх числі Москва і Московська область, Краснодарський край, Омська, Липецька і Волгоградська області, Крим, Забайкальський край і Калмикія.

«Таким чином, поточні обмеження будівельної діяльності в умовах пандемії створюють потенційні фінансові ризики для всіх учасників проектів житлового будівництва — громадян, забудовників та банків», — відзначають в ИЭГ. Люди не отримають вчасно свої квартири, якщо отримають їх зовсім. Забудовники залишаться з нерозпроданими квартирами та кредитами. Банки, які видали проектне фінансування будівельним компаніям і житлові кредити під заставу недобудованих квартир, теж не вийдуть з цієї історії переможцями.

Аналітики відзначають, що поки все це лише попередні оцінки, і можна припустити, що на ділі вони реалізуються не в повному обсязі. Однак для об’єктів, які перебувають на початковому етапі будівництва, ризики залишитися незавершеними зростають. Особливо, якщо частка проданих квартир у них невелика.

Серед будинків, які планують здати в 2022 році, обсяг потенційного недобудови становить 15%. Для новобудов з плановим строком здачі в 2020-2021 роках висока ймовірність істотної затримки їх введення — від шести місяців до року.

Таким чином, на думку аналітиків, обмеження діяльності будівельних компаній, пов’язані зі складною епідеміологічною ситуацією в Росії, можуть призвести до зниження темпів будівництва, що може позначитися і на економічному розвитку територій в цілому.

Будівництво — одна з ключових на сьогодні галузей російської економіки, яка становить 5% ВВП країни. Масштаби цього сектора економіки фахівці ИЭГ оцінюють у 5,2 трлн рублів. З них 3,9 трлн рублів припадають на регіональні столиці, включаючи Москву і Пітер, що становить приблизно 8,4% їх сумарного валового міського продукту, тобто, набагато більш істотну частину економіки, ніж в цілому по країні.

У деяких регіонах потенційна ринкова вартість всіх недобудованих квартир грає ще більш помітну роль. Приміром, у Санкт-Петербурзі вона становить 25% валового регіонального продукту, у Ленінградській області — 19,5%, в Рязанській — 16,2%, в Адигеї — 15,9%, в Московській області — 15,7%, в Севастополі — 13%, в Краснодарському краї — 12,7%. Для регіональних столиць масштаб вкладу новобудов в економіку ще більш суттєвий. У Краснодарі це майже третина ВГП, в Рязані — 19%. До речі, Москва в цьому списку посідає лише 25 місце, а вага незавершеного будівництва в економіці столиці — всього 6,8% ВГП.

У цій сфері зайнято 6,5 млн осіб — 9% всіх зайнятих в економіці. Крім того, в будівництві дуже велика частка малих і мікропідприємств, які становлять 94% загальної кількості компаній. «Таким чином, сама інституційна структура будівельного сектора зумовлює слабку стійкість до шоків попиту та пропозиції на вироблені в секторі послуги», — відзначають в ИЭГ. Схоже, жодна сторона процесу не залишиться в результаті коронакризиса в плюсі.