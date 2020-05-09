Вихідний 9 травня в Україні скасують? Глава інституту Нацпам’яті дав відповідь

Питання скасування в Україні офіційного вихідного в День перемоги 9 травня потрібно обговорити з громадянами.

Як заявив в інтерв’ю hromadske голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, особисто він не бачить ніякої необхідності прив’язувати вихідний до 9 травня.

«Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне», – зазначив він.

На думку Дробовича, до цього треба підійти «з наукової точки зору» – провести опитування, запитати громадян, порадитися з експертами.

Він додав, що в цьому питанні важливий «принцип інформованої згоди».

«Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе повинні поінформувати запропонувати вибір. Роль УІНП поінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворено, оболганно раніше, і запропонувати визначатися», – підкреслив голова інституту.