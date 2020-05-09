«Ніколи не забудемо!» Зеленський прибув на Закарпаття і вшанував пам’ять героїв Другої світової

У суботу, 9 травня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Також гарант поклав квіти біля Вічного вогню в київському парку Вічної Слави. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, Зеленський прибув з робочою поїздкою в Закарпатську область, де відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, загиблих в боях за звільнення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Він поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

«На Закарпатті завершився вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – у кожного в серці», – сказав Зеленський.

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

Нагадаємо, що 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, який був встановлений в 2015 році.