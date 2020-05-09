«Сказав, що потраплю в психушку або тюрму!» На Київщині депутат з дружиною влаштували війну за маленького сина

В Україні розгорається чергова трагедія через маленьку дитину. Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник і його дружина Валентина Павлюк не можуть поділити 2-річного сина Ріната.

Мати приїжджає до будинку чоловіка з адвокатами і родичами, привозить постанова суду, про те ,що вона має право також спілкуватися з сином, як і чоловік. Але все закінчується скандалом, побиттям та обігом в поліцію.

Чоловік звинувачує дружину

Молода пара вже майже сім місяців не живе разом. У вересні минулого року Валентина подала на розлучення, дізнавшись, що у чоловіка завелася жінка. З тих пір почалася війна.

«Він мені сказав, що тепер у мене війна не тільки з ним, але і з його родиною. Що я погана мати і мене позбавлять батьківських прав. В хід буде запущено весь ресурс, а я потраплю в психушку або у в’язницю. Ось так і сказав», – розповідає Валентина.

Хоча добровільної згоди Гліб на розірвання шлюбу не дає, а судові засідання постійно відкладаються.

Чоловік на відео в своєму Instagram звинувачує дружину в зрадах, запевняє, що у неї з психікою не все гаразд і каже, що на час карантину син буде жити з ним. А якщо дружина хоче його бачити, то він готовий надати їй будиночок для гостей.

«Побив на очах у моєї мами»

Однак у Валентини інша версія того, що сталося. Вона каже, що Гліб сина у неї забрав ще до карантину. А також, що він вже не раз бив її. «Мене побили на очах у моєї мами в її квартирі. Сина забрав, хоча є постанова суду, що він повинен жити зі мною і з них 50 на 50», – розповідає молода жінка.

Спочатку Валентина, намагаючись напоумити чоловіка, приходила на побачення з малюком. «У мене будинок давно не пускають, тому з дитиною я зустрічалася у дворі. Було холодно, дощило, мені перевертали коробку, як бомжу, щоб я могла сісти. І ми з сином малювали. Тривало це півгодини-годину», – каже Валентина.

Гліб і Валентина

З особистого архіву

Спочатку вона могла приходити туди зі своїм адвокатом, тому що боялася Гліба. Але потім і адвокату заборонили входити на територію приватного володіння.

«Чоловік живе в будинку з іншою жінкою. Вони удвох виходили у двір, мене ображали. Його нова подруга могла сказати в адресу моєї дитини «синку». Уявляєте, що коїлося зі мною, як з матір’ю», – ледь стримуючи сльози каже Валентина.

Душили і закривали рот

А 15 квітня у дворі будинку стався конфлікт. «Я приїхала з постановою суду, щоб забрати малюка. Мене впустили у двір. Там була няня і садівник. Я попросила няню передати копію постанови Глібу, але вона відмовилася, сказала, що приставлена до мене. Тоді попросила віднести садівника. Він відніс.

Розбирання біля будинку, де живе малюк

Скрін відео

Я взяла малюка на руки, і сказала, що не роблю нічого протиправного, але няня почала виривати сина. На крики вийшов Гліб, наказав няні відпустити дитину і зажадав, щоб я викликала поліцію. Я попросила, не підходити до мене близько. Пішла в гараж, бо було холодно. За мною кинулися Гліб з садівником і нянею. Мене притиснули до стіни, і Гліб почав бити мене головою об стіну. Потім мене повалили, притиснули колінами, мене душили, закривали рот. Я вдарилася головою об бетонну підлогу на мить втратила орієнтацію. Садівник забрав дитину, ми залишилися удвох в гаражі і тоді Гліб став мене бити, я вставала, а він знову бив. Я вийшла з гаража і в шоці пішла до воріт. А чоловік вийшов з іншого боку і обійшов навколо, щоб не потрапити на камери», – згадує Валентина.

Після цього Валентина зробила фото – на її тілі величезні синці. І звернулася в лікарню, де їй поставили діагноз струс мозку.

Жінка показала синці

Жінка показала синці

Але Гліб не вірить у травми подружжя, запевняє пальцем її не чіпав, і вона все вигадала. Однак, за словами Валентини, буквально на другий день після побиття, чоловік сходив в поліцію і написав на неї три заяви – за проникнення на його територію, за те що вона вкрала у нього з машини 1,5 тисячі доларів за наклеп.

У п’ятницю, 8 травня, Валентина знову спробувала забрати дитину, але, не дивлячись на обіцянки віддати сина Гліба, в будинку їй сказали, що Гліб з мамою і дитиною поїхали в лікарню.

З листування Гліба і Валентини. Спочатку Гліб готовий привезти сина, а потім відмовляється

«Поки ми там стояли біля воріт, Валя намагалася додзвонитися і йому і його мамі, але ніхто трубку не брав. Потім він сам подзвонив Вале і сказав, що через 20 хвилин привезе Ріната їй до будинку. Ми помчали додому, дзвонить вона йому, а він каже спілкуйтеся з моїм адвокатом. Природно адвокат не в курсі», – розповідає знайома родини Міла.

Марина Петик