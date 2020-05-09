Коронавірус небезпечніше грипу: медик пояснив різницю між хворобами

Новий тип коронавіруса COVID-19, який з початку пандемії забрав життя понад 270 тисяч людей на планеті, захворювання важке і сполучене з більш високими ризиками смерті, ніж ГРВІ чи грип.

Про це в інтерв’ю DT.ua повідомив доктор медичних наук, професор-анестезіолог Володимир Корсунов. За його словами, середній показник смертності від нового вірусу у світі становить шість відсотків.

«Жодна з існуючих респіраторних вірусних захворювань не дає таких високих показників. Навіть при грипі смертність значно нижче одного відсотка. До того ж досі не зовсім зрозуміло, як прогнозувати розвиток подій. Теоретично, ми знаємо, що люди у віці 60+, з супутніми патологіями, цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою і т. д. мають більш високі показники смертності. Але хворіє і молодь. І вмирає теж», – зазначив він.

Медик наголосив, що досі не зовсім зрозуміло, як коронавірус пошкоджує організм людини, і в якому напрямку діяти. І навіть дуже якісні апарати ШВЛ у висококваліфікованих відділеннях інтенсивної терапії дозволяють врятувати не більше 20-30% тяжких пацієнтів.

У той же час фахівці акцентують увагу на тому, що вірус вражає не так легкі, як кров. Зокрема, знищує гемоглобін, «вирізає» з його молекули залізо, яке накопичується в легеневих макрофагах, клітинах імунної системи.

«Так запускається дуже сильний запальний процес. Тому, можливо, мова йде про хімічний пневмоните, а не про вірусному ураженні легеневої тканини. Плюс зниження транспорту кисню: еритроцити не можуть приєднати його, як при отруєнні чадним газом, наприклад. Коли чадний газ з’єднується з гемоглобіном, той більше не приєднує кисень. Це те, що зараз обговорюється. До чого прийдуть, незрозуміло», – припускає Корсунов.

Він нагадав, що в даний час немає чітких рекомендацій по терапії цього захворювання. Зате існує дуже багато суперечливих версій і дискусій щодо тих чи інших препаратів для лікування коронавіруса.

«В Україні немає таких препаратів, як ремдесивир. І немає якісних досліджень, які б дозволили зрозуміти, чи є сенс їх призначати, чи дійсно вони знижують смертність. Тобто ліків від COVID-19 на даний момент немає. Та профілактики у вигляді вакцини – теж. Тому коронавірус значно відрізняється від інших відомих ГРВІ», – додав медик.

Він підкреслив, що грип лікується озельтамивиром: чим раніше його дав, тим більше шансів не захворіти важко. І те, що цей препарат допомагає, є доведеним фактом.

«Тут немає таких ліків. Російська рулетка. Як доля розпорядиться. Яку вірусне навантаження отримав організм, як швидко буде правильно вірус? На жаль, цього неможливо ні передбачити, ні прорахувати», – підсумував Корсунов.