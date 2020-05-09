Лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавіруса: моторошна правда

Офіційні дані Міністерства охорони здоров’я Білорусі про кількість заражених коронавірусом можна множити як мінімум на три. А відомості про померлих від захворювання на п’ять або навіть на сім.

Тому що на всіх рівнях, починаючи від районних лікарень, ховаються цифри в статистиці. Про це заявив білоруський лікар з Гродно Олександр Лобан в інтерв’ю «Апострофу«.

«Лукашенко сам сказав, що коронавирусные пневмонії зараз становлять 30% від усіх зареєстрованих випадків цього захворювання. Але в даний час така епідемічна обстановка в країні і така низька чутливість тестів, що практично кожна пневмонія повинна розглядатися як коронавірусна. Пневмонія, викликана іншим збудником, може зустрічатися зараз за рідкісним винятком. Вони ставлять діагнози “неуточненная пневмонія”, відповідно ці випадки не потрапляють в статистику по COVID-19″, – сказав лікар.

Лобан привів у приклад офіційну статистику за 5 травня – близько 18 300 107 хворих і смертельних випадків. За його словами, це абсолютно не відповідає дійсності.

«Журналісти не можуть дізнатися актуальну інформацію. Швидше за все, є сувора вказівка не розголошувати ці дані. Кількість померлих абсолютно не відповідає дійсності. Цифри, які дає МОЗ, можна множити навіть не на три, а на п’ять, сім. В районних центрах десятки померлих. Але у людей фіксуються інші діагнози», – зазначив медик.