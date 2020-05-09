Анатомія чуток: кримінал проти монополії на владу

Кремль не втрачає надії заманити людей до виборчих урн, щоб затвердити «завислі» поправки до Конституції.

Тому в дев’яності

Протягом лише однієї доби стало відомо про смерть одного з російських «алюмінієвих королів» минулого, мільярдера Дмитра Босова і затримання в Красноярську «авторитетного бізнесмена Анатолія Бикова, колишнього власника Красноярського алюмінієвого заводу. Коли у влади країни починаються проблеми, цей підприємець і колишній в’язень завжди опиняється в центрі уваги.

Биків — не самий страшний персонаж з «лихих дев’яностих», як багатьом здається. Зараз це і зовсім активний економічний і політичний гравець — як мінімум на регіональному рівні в Красноярському краї. Він зумів зберегти свій вплив навіть сидячи за ґратами. Зараз його формально затримали за звинуваченням у вбивстві, яке сталося на початку 1990-х років. Але найбільш популярна версія, що реальна причина в тому, що він зібрався знову особисто повертатися в політику, а головне — спонсорувати небажаних кандидатів на виборах.

Якщо вірити чутками, які вже просочилися в ЗМІ, то ще до коронакризиса Биків вів переговори з керівництвом партії «Батьківщина», зокрема В’ячеславом Журавльовим, про те, щоб балотуватися від них на виборах в Держдуму в 2021 році. Навряд чи це могло обійтися без обговорення його можливого внеску в бюджет цієї малої партії. Причому відомо, що у минулому цей красноярський підприємець не раз «купував» у невеликих політичних організацій контроль над їх регіональними осередками і намагався взяти владу хоча б на рівні заксобранія Красноярського краю.

Втім, багатьом здається невипадковим той факт, що затримання Бикова співпало із загибеллю іншого алюмінієвого короля» — Дмитра Босова. ЗМІ кажуть, що основною версією слідства у його випадку зараз є його самогубство. Але багато хто добре знали Босова не вірять у те, що цей жорсткий і цілеспрямований доларовий мільярдер міг взяти і так просто застрелитися.

Зате багато хто відразу згадали, що Босов ще в дев’яності роки допомагав Віктору Толоконскому в боротьбі за пост губернатора Новосибірської області. З урахуванням розповіді нинішнього голови регіону Олександра Травникова про те, що і сьогодні компанії Босова займають стратегічні позиції в регіоні, неважко припустити, що і він без допомоги мільярдера на виборах не обійшовся. При цьому той же Толоконский, як і Биків в Красноярську, зустрічався з керівництвом партії «Батьківщина».

У результаті з’явилася версія, що старі «алюмінієві королі», бачачи, як слабшає влада, вирішили «погратися у вибори». Згідно одному з чуток, Биків ще в минулому році створив також рух «Наша Сибір», яке близькі до кремлівської адміністрації анонімні телеграм-канали називають «відверто сепаратистських». Схоже, що мільярдери вирішили і самі поборотися за депутатський імунітет, але головне — намагалися розсадити всюди побільше своїх людей. Не вийшло — один тепер за ґратами, швидше за все, надовго, а інший і зовсім на кладовищі.

«Єдина Росія» вже нікому не потрібна

Правляча партія продовжила терміни реєстрації на свої праймеріз до осіннього Єдиного дня голосування. Ходять чутки, що це пов’язано з тим, що регіональні влади перестали з колишнім завзяттям боротися за просування своїх людей, а головне — працювати обов’язково на перемогу «Єдиної Росії».

При цьому всередині самої партії йде активна боротьба. Втративши прем’єрський пост, Дмитро Медведєв активно підминає під себе раніше не надто важливу для нього політичну структуру. На його шляху стоїть голова виконкому ЕР Андрій Турчак, зате союзником колишнього голови уряду називають главу Вищої ради ЄР Бориса Гризлова. Однак їх бій за партію, а значить, право формувати її партійні списки до виборів у Держдуму в 2021 році, ще більше нервує регіональні еліти.

«Єдиної Росії» необхідно, щоб за її списками йшли ключові лідери громадської думки. Але вони зараз не поспішають домовлятися з правлячою партією. Хтось, як кажуть, тягнеться до опозиції, інші взагалі вирішили почекати і поки не лізти в політику. Є також побажання управління по забезпеченню діяльності Держради, яким керує Олександр Харичев, залучити в кампанію як можна більше нових осіб з числа волонтерів, лікарів, соціальних працівників, підприємців та блогерів. Крім того, в регіонах у владу знову масово йдуть не цілком підконтрольні адміністрації місцеві бізнесмени.

Так скільки разів доведеться голосувати?

На цьому тлі Кремль зовсім не хоче поєднувати голосування за поправки до Конституції, яке відбулося 22 квітня з-за введених обмежень після початку епідемії коронавіруса, і регіональні вересневі вибори. Звідси виник ще один слух, що проведення голосування за «путінським пакету» відбудеться в липні.

Влада ніяк не може відмовитися від цієї затії, бо, що через перенесення «всеросійського голосування» Основний закон країни опинився в повешенном стані. І багатьом не зрозуміло, яка ж зараз у Росії діє Конституція — стара або вже нова?