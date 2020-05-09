В Японії схвалили перші ліки проти COVID-19

Експериментальний препарат схвалений для лікування хворих з тяжкими симптомами.

Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату “Ремдесивір” для лікування хворих на коронавірус з важкими симптомами.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, дослідники з США минулого тижня опублікували кілька хороших новин про можливе лікуванні коронавірусу – свідчення того, що експериментальний препарат може допомогти пацієнтам швидше одужати від інфекції.

Міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення Японії дало спеціальне схвалення на препарат, розроблений американською компанією Gilead Pharmaceutical, через три дні після подачі заявки на затвердження.

Ккількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі наближається до 4 мільйонів і вже складає 3 845 607 осіб. Найбільша кількість хворих COVID-19 зареєстрована в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Росії.