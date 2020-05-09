Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, – Білецький

Лідер “Національного корпусу” Андрій Білецький заявивши про підтримку активіста Сергія Стерненка, який стверджує, що його збираються затримати за звинуваченням у вбивстві.

Про це Білецький заявивши Юрію Бутусову.

“Я підтримую право будь-якої людини на самооборону. Тому підтримую і Стерненка. Він має право захищати себе, як і кожен українець. Коли 99% із тих, хто нині підтримує Сергія, не знали і не підтримували його, відразу після замасі, я провідував його в лікарні, наш рух допомагав йому, чим міг. З почуття національної солідарності та просто людського співчуття. У моєму розумінні нічого не змінилося”, – сказавши Білецький.

Лідер “Нацкорпусу” визнав, що особисто ставитися до Стерненка критично, але суд над ним вважає несправедливим.

“Справа проти Стерненка – це спроба відібрати у людини право оборонятися. І це підігрівають російські ЗМІ і проросійські сили в Україні. І тому ми захищатимемо принцип права на самооборону, не тільки Стерненка, але і бійця ПС Іранця, і багатьох інших. Ми вийдемо на акції у справі Стерненка під судом, і я особисто також приїду, якщо винесуть несправедливе рішення, як про це зараз говорять у ЗМІ”, – сказавши він.

Білецький назвав брехнею звинувачення проти себе з боку колішніх добровольців “Азова” Кравченка і Філімонова.

“Думаю, дуже скоро все стане зрозуміло: хто зрадив своїх товаришів, а хто залишається вірним своїм принципам і своєму слову. Я буду на наступному суді у справі Стерненка і завжди готовий в очі відповісти на всі запитання”, – додав він.