Прокурор загинула в страшному ДТП на Закарпатті

У п’ятницю, 8 травня, на Закарпатті, під Мукачево, сталася страшна аварія, в результаті якої загинув працівник прокуратури регіону.

Про це повідомляє “Mukachevo.net”.

Так, близько 9 годин вечора, зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус Toyota.

В результаті ДТП загинув 35-річний водій Toyota і постраждала пасажирка мікроавтобуса. Загиблими в аварії виявився співробітник апарату прокуратури області.

За опублікованими фото видно, що авто в прямому сенсі слова перетворилася на купу металобрухту. Мікроавтобус також добряче пошарпало.

На даний момент проводиться досудове розслідування представниками ДБР у Львові. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі об’єктивні обставини події.