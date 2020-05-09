Порошенко розповів Зеленському, де він повинен бути в День перемоги

Колишній український лідер Петро Порошенко, який є лідером «Європейської солідарності», розповів, яким він бачить святкування дев’ятого травня.

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Так, парламентарій стверджує, що на 9 травня зовсім не потрібно влаштовувати військових парадів. Згідно його думку, в цей день президент України обов’язково повинен бути зі своїми військовими і своїми ветеранами. Порошенко сказав: «Тому що війна для України, на жаль, не припинена. І віддати шану українським військовим, які зараз захищають держава, суверенітет, територіальну цілісність, українську землю і український народ – це там, де повинен бути президент. І я сподіваюся, що завтра він там буде».

Голова політичної сили «Європейська солідарність» Петро Порошенко додав, що восьме травня, день пам’яті і примирення, це не просто день перемоги у війні, а день перемоги над війною. Цитата з заяви колишнього президента України: «В цьому і є відмінність параду в Москві, де близько половини автомобілів їздять не просто з колорадскими стрічками, але і з написами: «можемо повторити». І Україна, яка сповідує європейські традиції, і наш слоган – ніколи більше. Це два світи».