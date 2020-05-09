Десятиліттями нас переконували, що підступні американці сплять і бачать, як би підім’яти під себе дорогоцінні російські нафту і газ, готові заради цього на все, включаючи агресивну загарбницьку війну.

І ось тепер поточна ситуація розставляє все по своїх місцях, ринки перенасичені і з’ясовується, що «наше все» особливо нікому і не потрібно, щоб зберегти хоч частину покупців доводиться навіть давати їм серйозні дисконти до рівня собівартості видобутку продукції.

Деякі навіть всерйоз починають обговорювати можливість санкційного вето на постачання енергоносіїв з Росії, щоб підтримати західних виробників і їх союзників з Затоки.

Виходить, що весь цей час ми мали справу з проекцією на населення рудиментарних страхів купки людей, які підім’яли під себе надбання російського народу і, в свою чергу, побоювалися, що хто-то з ними повторить той же трюк, не більше того.

На жаль, ні ми, ні наші надра нікому особливо не потрібні і не цікаві, крім нас самих…