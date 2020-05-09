Драку вымирающих хищников сняли на видео (видео)

Противостояние вымирающих хищников сняли на видео в ЮАР.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Kruger National Park.

На кадрах, снятых работниками южноафриканского национального парка Крюгера, запечатлена драка гиен и гиеновидных собак. Последние являются исчезающим видом. В дикой природе их осталось примерно 1,4 тысячи особей.

Гиеновидные собаки заметили тушу мертвого животного, которой лакомились гиены. Хищники попытались отобрать пищу несмотря на численный перевес со стороны гиен.

Собаки попытались утащить тушу и громкими криками отпугнуть гиен. Стаи соревновались за тушу некоторое время, в результате гиеновидным собакам пришлось отступить.