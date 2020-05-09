За затримку виплат медикам будуть звільняти, – МОЗ

Глава Моз Максим Степанов заявив, що буде наполягати на прийнятті необхідних рішень, у тому числі кадрових, у зв’язку із затримками виплат 300% доплат медпрацівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.

Про це він сказав в ході брифінгу в суботу, 9 травня.

“Я буду настоювати на прийнятті необхідних управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Тому що я не розумію, хто давав право, вибачте, просто знущатися над нашими медичними працівниками”, – сказав Степанов.

Він підкреслив, що Кабмін ще до 15 квітня перерахував у регіони субвенцію на доплату медикам.

“Спираючись на свій досвід керівником області протягом двох років, я можу вам сказати, що після отримання коштів на виплату заробітної плати, якої чітко механізм встановлений державою – ну це максимум тиждень. І у нас вже відбувається якийсь квест, коли ми шукаємо, чому саме не були виплачені кошти нашим медичним працівникам”, – зазначив Степанов.

Він підкреслив, що на тижні було проведено нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я і заступниками голів обласних державних адміністрацій, на якому було поставлено завдання – виплатити всі необхідні надбавки і відзвітувати про це до кінця робочого дня 8 травня.

“Яку інформацію ми отримали на вчорашній день. По-перше, три області взагалі не відзвітували. Це Дніпропетровська, Київська і Херсонська області. По-друге, з тим звітам, які ми побачили… я наведу приклад. Харківська область поінформувала про 17 медичних працівників, які у березні були зайняті лікуванням чотирьох хворих COVID-19. Загальна сума коштів, що виплачені як доплат з бюджетів усіх рівнів – 14 900 грн, або 870 грн кожному, якщо просто поділити і вивести в середню. Якісь цікаві три окладу в Харківській області”, – повідомив міністр.

Степанов також запевнив, що Моз продовжить працювати над тим, щоб всі медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з COVID-19, отримали належні їм доплати. Він підкреслив, що ця ситуація перебуває на контролі президента країни та уряду.