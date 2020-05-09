В Закарпатті розквітла закрита для туристів Долина нарцисів

На Закарпатті зацвіла Долина нарцисів. Але в цьому році у зв’язку з карантином, її можна побачити тільки на відео. Фото квітів у заповідному масиві в урочищі Кіреші опубліковані на сторінці Карпатського біосферного заповідника в Facebook.

Долина нарцисів — це заповідний масив, розташований в урочищі Кіреші в 4 км на схід від міста Хуст Закарпатської області. З 1992 року входить до складу Карпатського біосферного заповідника.

Поява закарпатської реліктової Долини нарцисів вчені пов’язують з льодовиковим періодом. Деякі біологи вважають, що тоді сталися певні геологічні катаклізми і з гір сповз величезний шмат землі разом з унікальними рослинами.



