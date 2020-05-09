Прикордонники Таджикистану і Киргизії влаштували перестрілку із-за клаптика землі, є поранені

У п’ятницю, 8 травня, на киргизькій-таджицькому кордоні між жителями Киргизії і Таджикистану стався конфлікт, в результаті якого були поранені три киргизьких прикордонника.

За словами джерела в силових структурах Киргизії, атака в місцевості Чек Баткенській області була спланована: таджицькі прикордонники застосували РПГ, автомати Калашникова. Були поранені начальник місцевої прикордонної застави Киргизії і два прикордонника, один з них дуже важкий, повідомляє агенство «Інтерфакс-Україна».

За словами джерела, конфлікт виник із-за суперечки про користування 50 сотками землі на неописаном ділянці держкордону (фактично ця ділянка використовувався киргизькою стороною).

Перестрілка між прикордонниками Киргизії і Таджикистану нібито була спровокована таджицькими військовослужбовцями.

Зі свого боку, повідомляє агенство, у прес-центрі прикордонних військ Таджикистану повідомили, що «в прикордонному ділянці Кумазор сільського джамоата Чоркух Исфаринского району стався прикордонний конфлікт». Причиною став самовільне захоплення громадянами Киргизії 4 га землі, які відносяться до Таджикистану.

У повідомленні підкреслюється, що «киргизькі прикордонники замість того, щоб запобігти конфлікт, зіграли провокує роль, відкривши вогонь з вогнепальної зброї по беззбройних громадян Таджикистану», двоє важко поранені.

Зараз, за інформацією прикордонної служби Киргизії, обстановка на киргизько-таджицькому ділянці держкордону в місцевості Чек Бактенской області характеризується як відносно стабільна.