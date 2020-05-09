Лукашенко в розпал пандемії влаштував парад Перемоги

У суботу, 9 травня, в Мінську пройшов військовий парад, присвячений 75-річчю Перемоги над нацизмом, незважаючи на ризик зараження коронавірусом під час пандемії.

Фото і відео з параду, який пройшов в столиці Білорусі, публікують місцеві ЗМІ.

Білорусь стала єдиною країною на континенті, яка не скасувала масові заходи з нагоди ювілейної дати закінчення Другої світової війни в Європі.

Учасниками параду повинні були стати військові з Росії і Китаю, проте своїх делегацій ці країни не прислали. Лідери іноземних держав відмовилися від відвідування параду в Мінську.

Урочистості в 2020 році не були такими багатолюдними, як раніше. Однак, кілька тисяч мінчан стояли вздовж парапетів на прилеглих вулицях, а трибуни були заповнені повністю.