ЗАЗ буде випускати сучасні «легковика» після скасування карантину

Корпорація «Укравто» розраховує після відміни карантину домовитися з компанією Renault про випуск на ЗАЗ (Запорізький автомобілебудівний завод) легкових автомобілів.

Про це розповів прес-секретар «Укравто» Дмитро Скляренко.

Renault в 2019 році почав активно цікавитися можливістю випуску легкових автомобілів в Запоріжжі. В українській пресі восени минулого року з’явилися повідомлення про те, що, нібито, французький автогігант хоче випускати на потужностях ЗАЗ кросовери Renault Arkana.

В результаті, виявилося, що в кінці 2019 року компанія Renault приступила до перевірки Зазу. У Запоріжжі навіть організували тестове виробництво легкових автомобілів. Правда, не Renault, а Lada. Але в цьому немає нічого дивного, адже французький автогігант володіє акціями «Автовазу».

Скільки повинна була тривати перевірка автозаводу в Запоріжжі – не відомо. Але після введення в Україні карантину складання автомобілів Lada на Зазі припинили (через брак машинокомплектів).

Переговори з Renault продовжуватися після скасування карантину. ЗАЗ сподівається, що вони закінчаться успішно.