Основний збиток економіці завдано не карантином, а самим коронавірусом

Щоб зайвий раз проілюструвати, наскільки хибною була позиція «весь шкоду від карантину». Подивіться на графік по різних штатах Америки — тим, в яких рано були введені жорсткі обмежувальні заходи («stay at home»), тим, у яких були введені пізно, і тим, в яких взагалі не були введені. Зверніть увагу на момент введення обмежувальних заходів у всіх випадках виробництво і зайнятість почали валитися за тиждень до введення обмежень! І почали валитися і там, де жорстких обмежень не вводили (ресторани не закривали, наприклад).

Це найпоширеніша помилка тих, хто кричить «весь шкоду від карантину». Основний збиток економіці завдано коронавірусом — через нього люди перестали ходити в ресторани і кіно. Щоб ресторан перестав бути прибутковим і закрився, йому не потрібно «спорожніти» — достатньо, щоб попит знизився на 20-30% «найобережніших». Це, до речі, буде сильно сповільнювати «повернення» після зняття обмежувальних заходів — повернення споживачів може зайняти роки.