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На Хустщині розквітла Долина нарцисів (фото)

09.05.2020

На території Хустщини розташований Хустський масив Карпатського заповідника «Долина нарцисів», а також кілька унікальних заказників, де охороняються унікальні рослини та тварини Карпат. Саме тут ростуть унікальні дикі гірські нарциси, які не збереглися ніде більше у Європі. Як стверджують вчені, в льодовиковий період сталися геологічні катаклізми і з гір сповз величезний шмат землі разом з рослинами, які і стали знаменитістю цієї долини.

У ці дні якраз розпочалося цвітіння нарцисів.

Про це повідомляє на своїй сторінці Карпатський біосферний заповідник // Carpathian Biosphere Reserve
Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря




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