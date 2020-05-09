На Хустщині розквітла Долина нарцисів (фото)

На території Хустщини розташований Хустський масив Карпатського заповідника «Долина нарцисів», а також кілька унікальних заказників, де охороняються унікальні рослини та тварини Карпат. Саме тут ростуть унікальні дикі гірські нарциси, які не збереглися ніде більше у Європі. Як стверджують вчені, в льодовиковий період сталися геологічні катаклізми і з гір сповз величезний шмат землі разом з рослинами, які і стали знаменитістю цієї долини.

У ці дні якраз розпочалося цвітіння нарцисів.

Про це повідомляє на своїй сторінці Карпатський біосферний заповідник // Carpathian Biosphere Reserve

Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря







