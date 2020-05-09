На COVID-19 захворіли майже сто медиків України за добу, загальне число наближається до 3 тисяч

За минулу добу в Україні зафіксовано 96 нових випадків коронавірусної хвороби у медичних працівників.

Такі дані випливають із ранкових зведень Центру громадського здоров’я та МОЗ України, оприлюднених у суботу, 9 травня.

Хворобу підтверджено загалом у 2854 медиків.

Добова кількість заражених медпрацівників – 96 осіб – менша, ніж у п’ятому ятницю – 98, але більша від показників четверга – 9, середи – 72, вівторка – 92, понеділка – 62, неділі – 75, і така сама, як минулої суботи.

Померли загалом 19 медпрацівників (протягом минулої доби нових смертей серед медиків зафіксовано не було).

Як і раніше, кожен п’ятий підтверджений випадок коронавірусної хвороби в Україні – це медик (19,4%).