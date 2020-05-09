При Порошенко такого не було: як влада бореться з неслухняними

З початком війни 14 року я жорстко критикувала владу, зокрема Міноборони та президента Порошенко. Хто читає мої пости з того часу, добре пам’ятають, що я була серед тих, хто не скупився у виразах.

По госпіталю був треш, я воювала за харчування, за палати, за дороги, за ліки. Писала, постила фото з різних госпіталів, знімала відео столових та умови для поранених. Доходило до страшних скандалів, сліз і образ у відділеннях з докторами і персоналом. Коли повз мене проходив міністр Полторак, я думала він мене спопелить поглядом)) Керівництву госпіталів діставалося за кожен мій публічний пост, у начальства знімали зарплати і ставили їм доганы.

Я писала такі » привітання» Порошенко, що будь б помовчав. Потрібно це було? Так! Тому що нічого не проходило дарма, АП тиснула на Міноборони, а ті присилали перевірки і жорстко карали. Не тільки я, багато волонтери не мовчали, тим самим змінюючи ситуацію в кращу сторону.

До чого все це я. За всі п’ять років ніхто на мене зверху не тиснув, не намагався покарати і тим більше, що-небудь заборонити за критику влади. Ніхто! Мій настрій стало змінюватися десь в 17 – 18 році, коли я зрозуміла, що влада і волонтери не воюють, навпаки співпрацюють. Не все ідеально, але тим не менш, тому на виборах підтримала Порошенко.

Те що відбувається зараз, це жесть. Волонтери вороги, патріоти вороги, про військових і війні взагалі забули. Пресують не соромлячись. Закриття рахунків в Приват банку мене звичайно ошелешив. Апелювати до моралі, втрачати час. У них немає ніяких переваг.

Тільки й чути, як тих, хто критикує владу або не згодних, обшукують, звільняють, заводять кримінальні справи і переслідують. Сотні ботоферм ламають акаунти неслухняних, запускають віруси і не дають нормально працювати. Думаєте Бога за бороду зловили?? Угу, скільки вже таких було і де вони?? Це пряма дорога в Ростов, якщо, звичайно, встигнете. Здобули!