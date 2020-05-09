“Співають російською, бо “у ніх празнік”: у Дніпрі вчителька та учні загриміли у скандал через “день пабєди”

У Дніпрі розгорівся скандал через взаємне привітання вчителькою та учнями з “дньом пабєди”.

Про це у Facebook написала мешканка Дніпра Ганна Широкова.

“Не буду мовчати про це.

Група вайберу сіна 5 класу.

Зранку….Класна керівниця кидає пісню українською з вітанням #деньпабєди.

Далі діти починають вітати всіх з цим святом!

Найактивніше, армянін російською мовою…

На зауваження, що це не свято від мого сіна, діти росіян агресивно повчають українця,що у “нас ця празнік, а не у тєбя патріота”!

Далі, ще одна вчителька кинула відео, як школярі співають російською про “дєнь пабєди”, – написала обурена жінка.