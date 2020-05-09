“Співають російською, бо “у ніх празнік”: у Дніпрі вчителька та учні загриміли у скандал через “день пабєди”

У Дніпрі розгорівся скандал через взаємне привітання вчителькою та учнями з “дньом пабєди”.
Про це у Facebook написала мешканка Дніпра Ганна Широкова.
“Не буду мовчати про це.
Група вайберу сіна 5 класу.
Зранку….Класна керівниця кидає пісню українською з вітанням #деньпабєди.
Далі діти починають вітати всіх з цим святом!
Найактивніше, армянін російською мовою…
На зауваження, що це не свято від мого сіна, діти росіян агресивно повчають українця,що у “нас ця празнік, а не у тєбя патріота”!
Далі, ще одна вчителька кинула відео, як школярі співають російською про “дєнь пабєди”, – написала обурена жінка.
Читайте також: Україна відійде від «ідіотського підходу» хаотичного ремонту доріг, — радник прем'єра Голик