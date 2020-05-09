Кадровий «розводящий» Олександр Ватутін — ЗМІ розповіли про новому радника Венедиктової

Новий радник генерального прокурора Ірини Венедиктової, її колишній помічник на посади голови Державного бюро розслідувань та екс – співробітник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ГФС в Генпрокуратурі Олександр Ватутін буде відповідати за тіньові кадрові призначення для організації корупційних потоків з регіонів у Київ.

Про це пише видання «Коментарі».

Журналісти відзначають, що в прокурорській і підприємницькому середовищі Ватутін відомий своїми зв’язками з контрабандистами, зокрема, Вадимом Альперіним і Віктором Шерманом. Також видання наводить приклади випадків, коли Ватутін був причетний до незаконного закриття кримінальних проваджень проти підприємців, які ухилялися від сплати податків, а також контролював весь ринок постачання в Україну кавової продукції, здійснюючи тиск на окремі компанії, примушуючи їх платити за невтручання в їх діяльність.

По першій справі в публічному інформпросторі є рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, в якому детально розписано, як Ватутін, будучи прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ГФС в Генпрокуратурі, закривав очі на ухилення підприємців від сплати податків незважаючи на виявлені фіскалами докази. Підприємець-торговець тканинами завідомо декларував менші оберти, чим мав насправді (щоб платити податки як ФОП на спрощеній системі). При цьому правоохоронцям вдалося зафіксувати розбіжності з документами, а також візуально задокументувати відвантаження великих партій товару на складі. Кваліфкомісія не знайшла порушень у діях Ватутіна.

Видання пише, що в Офісі Генерального прокурора на посаду «радника без процесуальних повноважень» Олександр Ватутін буде займатися питанням «кадрового контролю за фінансовими потоками, які повинні йти з регіональних прокуратур в Київ». Журналісти наводять кілька прикладів таких кадрових призначень. Серед них Олександр Панов, екс-голова Кіровоградської місцевої прокуратури, який, як і Венедиктова, починав кар’єру в Харкові, став в. о. начальника департаменту ОГП з нагляду за діяльністю Державного бюро розслідувань. Також у цьому переліку Роман Мазурик, екс-керівник місцевої прокуратури №2 в Запоріжжі, якого генпрокурор Юрій Луценко звільняв з посади за неналежне виконання службових обов’язків (відновлювався через суд) — він став заступником голови прокуратури Київської області. ЗМІ пишуть про його стрімкій кар’єрі в регіоні, йому приписують співпрацю з відомим «смотрящим» по регіону Євгеном Анісімовим, а також з колишнім прокурором Андрієм Акрытовым, який займався здирництвом в будівельній галузі.

Також у списку Анатолій Коваленко, заступник начальника управління ОГП з нагляду за діяльністю Державної фіскальної служби, Дмитро Вербицький, який найближчим часом призначений заступником прокурора Одеської області та Юрій Шарнін, який також буде призначений заступником прокурора Одеської області з силового блоку.

«За словами джерел в Офісі Генпрокурора, це тільки перші призначення, які провів через свій статус «радника» Олександр Ватутін. Надалі всі кадрові призначення в регіонах будуть проходити через нього, тому в біографіях нових людей варто шукати не тільки професійні досягнення, але й ознаки корупційних зв’язків з новим «тіньовим генералом» в Києві», — резюмує видання.